Международный фотопроект "ДНК: Детство. Надежность. Крепость" открылся в парке "Россия — Моя история"

Посетить выставку можно до 8 августа.

Международный фотопроект "ДНК: Детство. Надежность. Крепость", посвященный уникальной роли семьи и важности детских воспоминаний, стартовал 8 июля в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" "Россия — Моя история".

Семья испокон веков считалась главной жизненной ценностью и фундаментом общества. Генетика, передаваемая из поколения в поколение, формирует культурный код и влияет на формирование личности каждого человека. Современный мир ставит новые акценты на восприятие семейных ценностей, поэтому крайне важно сохранить и передать молодому поколению лучшие традиции прошлого.

Цель экспозиции — привлечь внимание зрителей к ключевым вопросам семейной жизни, показать ценность материнства, отцовства и детства в развитии человеческой индивидуальности. Экспозиция включает более 200 произведений искусства, выполненных фотографами из России, Беларуси и Испании. Фотографии и видеоконтент представлены в интерактивной форме, погружающей посетителей в атмосферу творчества и открывающей глубокое осмысление значимых тем.

Посетить выставку можно до 8 августа. Проект реализуется при поддержке генерального партнера — MazaPark.

Фото и видео: Предоставлено организаторами