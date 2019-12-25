Церемония начнется в 16:00.

Выставка "Шум" откроется в Петербурге 24 августа в библиотеке "Сфера". Проект собирает найденные изображения, личные архивы и коллажи, переплетая обрывки разнообразных шумов, молчаливых предметов и поисков внутреннего уединения, рассказали организаторы выставки.

Церемония открытия начнется в 16:00, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. Каждый желающий сможет попасть на экскурсию по пространству и artist talk с художником.

Добавим, что для свободного посещения выставка будет открыта до 13 октября. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет творческий фестиваль "Дворы Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Библиотека "СФЕРА"