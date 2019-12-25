Выставка "Шум" откроется в Петербурге 24 августа в библиотеке "Сфера". Проект собирает найденные изображения, личные архивы и коллажи, переплетая обрывки разнообразных шумов, молчаливых предметов и поисков внутреннего уединения, рассказали организаторы выставки.
Церемония открытия начнется в 16:00, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. Каждый желающий сможет попасть на экскурсию по пространству и artist talk с художником.
Добавим, что для свободного посещения выставка будет открыта до 13 октября. Вход свободный.
Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет творческий фестиваль "Дворы Петербурга".
Фото: ВКонтакте / Библиотека "СФЕРА"
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