Прокуратура помогла пенсионерам из Петербурга получить выплату после затопления квартиры

Их затопили соседи сверху.

В Петербурге по требованию прокуратуры семье пенсионеров возместят ущерб от затопления квартиры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по Невскому району.

За помощью в прокуратуру обратился 84-летний инвалид II группы, ветеран труда. Установлено, что в апреле 2023 года в многоквартирном доме № 70 по Народной улице произошло затопление квартиры семьи пенсионеров в связи с технической неисправностью на стояке горячего и холодного водоснабжения в квартире соседки, проживающей этажом выше.

После затопления пенсионерам требовался ремонт на общую сумму более 340 тысяч рублей. На потолке были трещины, вздулся линолеум, отклеились обои, начались проблемы с электропроводкой. При этом соседка не возместила ущерб.

Прокуратура района обратилась в суд с иском в интересах пожилых петербуржцев о взыскании с виновницы коммунальной аварии материального ущерба, причиненного в результате залива, и компенсации морального вреда. В пользу семейной пары пенсионеров с ответчицы взыскано более 340 тысяч рублей.

Ранее после обращения в суд прокурора петербуржца оштрафовали за игру по ночам на барабанах.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)