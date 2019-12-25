Петербургские представители АПК намерены выйти на арабский рынок

В столице Катара началась деловая миссия отечественных АПК. Компании представляют свою пищевую продукцию.

Сегодня в Катаре стартовала деловая миссия представителей петербургского агро-промышленного комплекса. Крупнейшие производители пищевой продукции намерены найти путь для экспорта в арабские страны. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Среди 13-ти петербургских предприятий – ООО "АГРО-АЛЬЯНС", АО "ЛКХП Кирова", АО "ИМЭКС", Корпорация "Империал", фабрика "Счастье" и другие. Все они принимают участие в главном торговом мероприятии Катара Hospitality Qatar. Экспозиция продукции из Северной столицы включает в себя показ широкого ассортимента сладостей, мучной продукции, круп, макарон, сухого молочного сырья, продуктов для здорового питания, а также холодильного оборудования и изделий Императорского фарфорового завода.

Рынок Катара очень перспективен для нас, учитывая большой экспортный потенциал петербургских предприятий. Он обладает одной из самых быстрорастущих экономик среди стран Персидского залива, при этом сельское хозяйство там развито слабо. Участие в международной выставке станет отличной возможностью для выхода компаний Северной столицы на рынок Ближнего Востока. Уверен, что петербургские производители агропромышленного комплекса, известные своими инновациями и качеством продукции, найдут партнеров в Катаре. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что объем петербургского экспорта увеличился на 13,7%.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга