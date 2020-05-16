Объем петербургского экспорта увеличился на 13,7%

По итогам 2023-го года более тысячи компаний города вышли на торговлю с дружественными странами.

Более тысячи компаний Северной столицы наладили экспорт в других странах в 2023-м году. В ходе заседания Президиума Госсовета, который был проведен 25-го сентября, также стало известно о объеме петербургского экспорта, – следует из сообщения пресс-службы Правительства Санкт-Петербурга.

На онлайн-заседании Президиума Госсовета, проведенного Владимиром Путиным, были рассмотрены актуальные вопросы развития внешней торговли и российского экспорта в дружественных странах. По итогам заседания губернатор Северной столицы Александр Беглов поделился достижениями в области петербургского экспорта.

Так, по его словам, около тысячи компаний Санкт-Петербурга получили господдержку для выхода на рынки за рубежом, например, в Латинской Америке, Африке и Персидском заливе. Также глава города рассказал, что за 2023 год оборот товаров из Санкт-Петербурга за рубеж увеличился на 49%. По результатам же первого полугодия 2024-го года внешняя торговля города на Неве увеличилась на 7,4%, а объем экспорта возрос на 13,7%.

Среди основных импортеров петербургской продукции – Китай, Индия, Турция и Беларусь. Суммарно экспорт товаров из Северной столицы налажен в 139-ти странах. Самыми востребованными за рубежом оказались кожевенное сырье, черные и цветные металлы, текстиль и продовольствие.

Ранее стало известно, что общий объем несырьевого экспорта РФ составил почти 90 млрд рублей.

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