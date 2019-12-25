В больнице святого Георгия появятся новые аппараты ИВЛ из Германии

Петербург получит 84 аппарата.

Стало известно, что больница Святого Георгия получит 84 аппарата ИВЛ из Германии. Контракт уже заключен: до конца 2020 года года оборудование на сумму 27,7 млн рублей привезут в Петербург.

Аппараты Prisma 25ST производит немецкая компания Lowenstein Medical Technologу: они предназначены для неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Напомним, что 12 мая в больнице в больнице Святого Георгия произошел пожар. Он унес жизни 5-и пациентов из отделения реанимации. Причиной возгорания стала неисправность аппаратов электрооборудования.

Ранее мы сообщили, что СК проверяет завод-изготовитель сгоревших аппаратов ИВЛ.

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