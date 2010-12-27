В Северной столице почти на 11 % сократился экспорт товаров

Помимо этого, увеличилось число компаний, работающих в убыток.

За семь месяцев в 2018 году в Петербурге почти на 11% сократился экспорт товаров. Об этом сообщает "78" со ссылкой на данные Петростата.

Сумма импорта перевалила за 11 миллиардов, а внешнеторговый оборот Петербурга составил около 20 миллиардов долларов. Согласно данным Петростата, экспорт сократился на 10,9%, объем импорта увеличился на 6% по сравнению с периодом январь-июль прошлого года.

Большая часть экспорта - это машины, оборудование и транспортные средства.

Помимо этого, в Северной столице стало больше компаний, работающих в убыток. Сама же сумма убытка снизилась на 17%.

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