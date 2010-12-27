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В Северной столице почти на 11 % сократился экспорт товаров
Сегодня, 13:20
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TretyakovaS
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В Северной столице почти на 11 % сократился экспорт товаров

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Помимо этого, увеличилось число компаний, работающих в убыток.

За семь месяцев в 2018 году в Петербурге почти на 11% сократился экспорт товаров. Об этом сообщает "78" со ссылкой на данные Петростата.

Сумма импорта перевалила за 11 миллиардов, а внешнеторговый оборот Петербурга составил около 20 миллиардов долларов. Согласно данным Петростата, экспорт сократился на 10,9%, объем импорта увеличился на 6% по сравнению с периодом январь-июль прошлого года. 

Большая часть экспорта - это машины, оборудование и транспортные средства. 

Помимо этого, в Северной столице стало больше компаний, работающих в убыток. Сама же сумма убытка снизилась на 17%. 

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Теги: новости петербурга , новости спб , петростат , экспорт товаров в петербурге
Категории: Новости СПб

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