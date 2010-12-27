Жители Петербурга стали брать больше автокредитов

Во втором квартале 2018 года в Петербурге средний размер автокредита вырос на 14%.

Во втором квартале 2018 года средний размер автокредита в Петербурге вырос на 14%. Общая сумма составила 837 тыс. рублей. Об этом пишет "Мойка 78".

Северная столица попала в тройку лидеров по среднему размеру автокредита. В первом полугодии сумма кредитов составила 837,7 тыс. рублей. Отметим, что займ автовладельца в Москве составляет 1 млн рублей, жителя Московской области - 861,8 тыс. рублей.

В прошлом году в аналогичный период показатель в Петербурге составил 14,1%. Больше сумма автокредитов выросла только в Архангельской, Новосибирской и Ленинградской областях. В последней, например, она прибавила 15%.

Эксперты связывают эту динамику не только с подорожанием автомобилей, но и с результатами госпрограммы поддержки автопрома.

В среднем размер выданного автокредита в России в первом полугодии составил 712,8 тыс. рублей. Рост составил 10%, или 65 тыс. рублей.