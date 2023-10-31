Общий показатель составил 89,8 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о росте несырьевого экспорта. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

По словам главы государства, несырьевой экспорт за семь месяцев 2024 года вырос на 5%. Общий показатель составил 89,8 млрд долларов. Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию был поставлен ориентир увеличить к 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Сбербанка.

Видео: kremlin.ru