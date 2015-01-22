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Путин провел встречу с главой Сбербанка

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В нынешнем году компания планирует выплатить государству рекордную сумму налогов и дивидендов.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремле.

На встрече с главой государства Греф рассказал о текущей деятельности Сбербанка и реализации инвестиционных проектов компании. По его словам, в нынешнем году планируется выплатить государству рекордную сумму налогов и дивидендов. Эта сумма составит около 1,2 трлн рублей.

Ранее Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, герман греф, президент россии, сбербанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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