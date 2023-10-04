По его словам, столица России является одним из лучших мегаполисов мира

Президент РФ Владимир Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности. Об этом он заявил на выступлении в концертном зале "Зарядье", где проходят торжества по случаю Дня города.

По его словам, столица России является одним из лучших мегаполисов мира. Глава государства подчеркнул, что по качеству жизни и возможностям для жителей Москва не уступает другим мегаполисам. Также Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет только расти.

Ранее Путин рассказал о развитии московского метро.

Видео: kremlin.ru