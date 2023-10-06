"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро

Глава РФ принял участие в открытии первых станций Троицкой линии в столице.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что сеть метрополитена в столице страны за последние 14 лет выросла почти вдвое. Соответствующей информацией глава государства поделился во время выступления на торжественном концерте, посвященном празднованию Дню города. Мероприятие проводится в зале "Зарядье". Политик уточнил, что сегодня в Москве открылись сразу несколько станций на новой Троицкой линии подземки. пассажиры смогут попасть на участок, общая длина которого составляет 8,3 километра. Он проходит от"Новаторской" до "Тютчевской" и включает в себя еще две остановки - "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов".

В самой Москве сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что на станции метрополитена "Новаторская" организована пересадка на Большую кольцевую линию. Это первый запущенный участок шестнадцатой по счету ветки подземки. Специалисты указали на то, что Троицкая линия пройдёт от станции МЦК "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицка. В общей сложности ветка занимает свыше 43 километров и влючвает в себя 17 остановок.

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