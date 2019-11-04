Путин: действия властей Франции в отношении Дурова носят избирательный характер

Действия властей Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова носят избирательный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
По словам российского лидера, если с Дуровым так поступают, то надо и других "тоже закрывать и арестовывать". Он подчеркнул, что ему не очень понятны действия Парижа в отношении предпринимателя. Также Путин отметил, что у правительства России тоже могли быть вопросы к Дурову.
Ранее Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях.
Видео: kremlin.ru
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