Путин: действия властей Франции в отношении Дурова носят избирательный характер

Он подчеркнул, что ему не очень понятны действия Парижа в отношении основателя Telegram.

Действия властей Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова носят избирательный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

По словам российского лидера, если с Дуровым так поступают, то надо и других "тоже закрывать и арестовывать". Он подчеркнул, что ему не очень понятны действия Парижа в отношении предпринимателя. Также Путин отметил, что у правительства России тоже могли быть вопросы к Дурову.

Ранее Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях.

Видео: kremlin.ru