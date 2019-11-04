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Путин: действия властей Франции в отношении Дурова носят избирательный характер

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Он подчеркнул, что ему не очень понятны действия Парижа в отношении основателя Telegram.

Действия властей Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова носят избирательный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

По словам российского лидера, если с Дуровым так поступают, то надо и других "тоже закрывать и арестовывать". Он подчеркнул, что ему не очень понятны действия Парижа в отношении предпринимателя. Также Путин отметил, что у правительства России тоже могли быть вопросы к Дурову.

Ранее Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, павел дуров, президент россии, франция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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