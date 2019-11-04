Президент РФ Владимир Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ.
Глава государства отметил, что ВСУ пытались всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой, чтобы остановить наступление на ключевых направлениях. По его словам, российские ВС стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий.
Ранее Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства.
Видео: kremlin.ru
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