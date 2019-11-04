Президент РФ Владимир Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо. Глава государства отметил, что сегодня в рамках государственно-частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты и трассы. Он подчеркнул, что объем таких проектов еще относительно невелик.
Чтобы более интенсивно развивать эту сферу, нужно развивать профильное законодательство, а также сам механизм работы государственно-частного партнерства.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути.
Видео: kremlin.ru
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