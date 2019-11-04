  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:53
134
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства

0 0

По его словам, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо.

Президент РФ Владимир Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо. Глава государства отметил, что сегодня в рамках государственно-частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты и трассы. Он подчеркнул, что объем таких проектов еще относительно невелик.

Чтобы более интенсивно развивать эту сферу, нужно развивать профильное законодательство, а также сам механизм работы государственно-частного партнерства.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, партнерство, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии