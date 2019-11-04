По его словам, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо.

Президент РФ Владимир Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо. Глава государства отметил, что сегодня в рамках государственно-частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты и трассы. Он подчеркнул, что объем таких проектов еще относительно невелик.

Чтобы более интенсивно развивать эту сферу, нужно развивать профильное законодательство, а также сам механизм работы государственно-частного партнерства. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути.

Видео: kremlin.ru