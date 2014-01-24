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Путин: Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути

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По его словам, грузопоток будут наращивать за счет активного освоения арктических месторождений.

Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам российского лидера, грузопоток будут наращивать за счет активного освоения арктических месторождений. Он подчеркнул, что Россия также намерена перенаправить грузы с Запада на Восток за счет увеличения транзита.

Ранее Путин заявил, что основные деловые связи переориентируются на Восток и глобальный Юг.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, грузопоток, президент россии, северный морской путь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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