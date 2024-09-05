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Путин: основные деловые связи переориентируются на Восток и глобальный Юг

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По словам главы государства, на это повлияли вызовы, с которыми столкнулась Россия, и объективные тенденции.

Основные деловые связи переориентируются на Восток и глобальный Юг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам главы государства, на это повлияли вызовы, с которыми столкнулась Россия, и объективные тенденции. Он подчеркнул, что дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки и позволяют "преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты".

Ранее мы сообщали, что Путин обсудит с вице-премьером Сербии договоры по поставкам газа.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, дальний восток, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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