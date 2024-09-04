Путин обсудит с вице-премьером Сербии договоры по поставкам газа

Он подчеркнул, что Москва играет существенную роль в обеспечении Белграда энергетическими ресурсами.

Президент РФ Владимир Путин обсудит с вице-премьером Сербии Александром Вулиным договоры по поставкам газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел встречу с Вулиным на полях ВЭФ. Он напомнил, что сроки договоров по поставкам газа в Сербию истекают в марте 2025 года. Он подчеркнул, что Москва играет существенную роль в обеспечении Белграда энергетическими ресурсами и делает это корректно.

Ранее мы сообщали, что Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке.

Видео: kremlin.ru