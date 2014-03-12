Отмечается, что на новом участке будут строиться суда для коммерческого флота.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поднялся на борт катера на причале острова Русский. Вместе с ним на борту находились вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор ОСК Андрей Пучков. Отмечается, что на новом участке будут строиться суда для коммерческого флота.

Ранее Путин назвал патриотизм главной движущей силой развития Тувы.

Видео: kremlin.ru