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Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке

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Отмечается, что на новом участке будут строиться суда для коммерческого флота.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поднялся на борт катера на причале острова Русский. Вместе с ним на борту находились вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор ОСК Андрей Пучков. Отмечается, что на новом участке будут строиться суда для коммерческого флота.

Ранее Путин назвал патриотизм главной движущей силой развития Тувы.

Видео: kremlin.ru

Теги: верфь, владимир путин, дальний восток, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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