По его словам, патриотический настрой тувинцев был заложен "предками, дедами, прадедами, отцами".

Президент РФ Владимир Путин назвал патриотизм главной движущей силой развития Тувы. Об этом он заявил на совещании по развитию региона.

Глава государства отметил, что в годы Великой Отечественной войны республика встала на борьбу с нацизмом. По его словам, патриотический настрой тувинцев был заложен "предками, дедами, прадедами, отцами".

И сегодня жители Тувы защищают наше общее Отечество. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Тува занимает первое место в России по запасам лития.

Видео: kremlin.ru