Президент РФ Владимир Путин назвал патриотизм главной движущей силой развития Тувы. Об этом он заявил на совещании по развитию региона.
Глава государства отметил, что в годы Великой Отечественной войны республика встала на борьбу с нацизмом. По его словам, патриотический настрой тувинцев был заложен "предками, дедами, прадедами, отцами".
И сегодня жители Тувы защищают наше общее Отечество.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что Тува занимает первое место в России по запасам лития.
Видео: kremlin.ru
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