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Путин: Тува занимает первое место в России по запасам лития

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По словам главы государства, республика располагает богатой минерально-сырьевой базой.

Тува занимает первое место в России по запасам лития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию региона.

По словам главы государства, республика располагает богатой минерально-сырьевой базой. Он подчеркнул, что добыча лития в Тыве является стратегически важной задачей, от решения которой зависит импортозамещение.

Тыва занимает первое место в нашей стране по запасам лития, это почти 30%.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, литий, президент россии, тыва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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