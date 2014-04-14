Путин: Тува занимает первое место в России по запасам лития

По словам главы государства, республика располагает богатой минерально-сырьевой базой.

Тува занимает первое место в России по запасам лития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию региона.

По словам главы государства, республика располагает богатой минерально-сырьевой базой. Он подчеркнул, что добыча лития в Тыве является стратегически важной задачей, от решения которой зависит импортозамещение.

Тыва занимает первое место в нашей стране по запасам лития, это почти 30%. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки.

Видео: kremlin.ru