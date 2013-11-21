Он также посоветовал школьникам тратить на сон как минимум восемь часов.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки. Об этом он заявил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Отвечая на вопрос одного из учеников школы про сон и отдых, глава государства отметил, что перед выступление спал всего четыре часа. Он также посоветовал школьникам тратить на сон как минимум восемь часов.

То, что я сегодня спал четыре часа, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятый человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин посетил среднюю школу в Кызыле.

Видео: kremlin.ru