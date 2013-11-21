Путин посетил среднюю школу в Кызыле

Президент поздравил учеников и преподавателей с началом учебного года.

Президент РФ Владимир Путин посетил среднюю образовательную школу №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел для школьников открытый урок "Разговоры о важном". Он поздравил учеников и преподавателей с началом учебного года. Путин назвал преподавание особой сферой деятельности.

Это не просто профессия, это в известной степени судьба, во всяком случае, для подавляющего большинства педагогов и преподавателей. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой ПСБ.

Видео: kremlin.ru