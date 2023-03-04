Путин провел встречу с главой ПСБ

Главе государства рассказали о работе банка на новых территориях.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем ПАО "Промсвязьбанк" Петром Фрадковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства рассказали о работе банка на новых территориях. По словам Фрадкова, во всех четырех субъектах появились 460 отделений. Он подчеркнул, что удовлетворенность населения качеством услуг банка высокая. Также глава ПСБ заявил, что задача, которую поставил президент, выполняется в правильном ключе.

Ранее мы сообщали, что Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия.

Видео: kremlin.ru