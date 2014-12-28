По его словам, необходимо провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий

Президент РФ Владимир Путин даст поручение провести анализ для предотвращения обмеления Каспия. Об этом он заявил на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

По его словам, необходимо провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий. Глава государства отметил, что это позволит понять, как можно будет помочь Каспию. Также Путин добавил, что тема обмеления Каспия поднималась в ходе его недавнего визита в Азербайджан.

Ранее Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией.

Видео: kremlin.ru