По словам главы государства, с инфляцией необходимо бороться "в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг".

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, с инфляцией необходимо бороться "в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг". Он подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому, так и инвестиционному.

Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы.

Видео: kremlin.ru