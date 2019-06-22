Президент РФ Владимир Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
По словам главы государства, с инфляцией необходимо бороться "в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг". Он подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому, так и инвестиционному.
Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы.
Видео: kremlin.ru
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