Член Союза художников Петербурга подозревается в сексуальном насилии в отношении 18-летней девушки

Он, находясь в художественной мастерской П., после совместного распития спиртных напитков, применив физическую силу, совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера, после чего с места скрылся.

В Петербурге задержан подозреваемый в сексуальном насилии в отношении 18-летней художницы. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 10 декабря в больницу из художественной мастерской на Коломенской улице поступила 18-летняя П. После оказания медицинской помощи её с последствиями насильственных действий отпустили домой. Было возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.1 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Вечером 11 декабря по подозрению в совершении указанного преступления задержан 59-летний член Союза художников Санкт-Петербурга. Он, находясь в художественной мастерской П., после совместного распития спиртных напитков, применив физическую силу, совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера, после чего с места скрылся.

Ранее в Петербурге третьеклассник подвергся сексуальному насилию в школьном туалете.

Фото: pxhere.com