В Петербурге третьеклассник подвергся сексуальному насилию в школьном туалете

В Петербурге восьмиклассник подозревается в сексуальном насилии в отношении ученика 3 класса. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась мама пострадавшего ребёнка. Она рассказала, что днём 24 ноября ученик 8 класса в школьном туалете совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 9-летнего сына.
Следователем возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Проводится расследование.
Ещё одного подростка подозревают в изнасиловании 14-летней петербурженки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все