Подростка подозревают в изнасиловании 14-летней петербурженки

Врачи диагностировали у пострадавшей острое пероральное отравление этанолом легкой степени, отравление неизвестным веществом депримирующего действия

В Петербурге 15-летний подросток подозревается в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился папа девочки. Он сообщил, что 11 декабря в период с 12:00 до 18:00 на проспекте Героев 15-летний юноша совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 14-летней дочери, которая находилась в беспомощном состоянии.

Врачи диагностировали у пострадавшей острое пероральное отравление этанолом легкой степени, отравление неизвестным веществом депримирующего действия, признаки изнасилования. В состоянии средней тяжести она была отпущена домой.

По данному факту проводится проверка.

Ещё один молодой человек подозревается в изнасиловании 14-летней петербурженки в подвале.

Фото: Piter.tv