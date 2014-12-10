Молодой человек подозревается в изнасиловании 14-летней петербурженки в подвале

Девочка познакомилась с А. 2 ноября через друзей.

В Петербурге задержали 20-летнего жителя Чечни по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мамы девочки, 3 декабря около 23:30 молодой человек по имени А., применив физическую силу, завёл её 14-летнюю дочь в подвал на Московском проспекте, где изнасиловал. Девочка познакомилась с А. 2 ноября через друзей.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего жителя Чеченской Республики.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Проводится проверка.

Ранее врач из Сестрорецка обвинила малознакомого Р. в изнасиловании.

Фото: Piter.tv