Молодой человек подозревается в изнасиловании 14-летней петербурженки в подвале

В Петербурге задержали 20-летнего жителя Чечни по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам мамы девочки, 3 декабря около 23:30 молодой человек по имени А., применив физическую силу, завёл её 14-летнюю дочь в подвал на Московском проспекте, где изнасиловал. Девочка познакомилась с А. 2 ноября через друзей.
По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего жителя Чеченской Республики.
Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Проводится проверка.
Ранее врач из Сестрорецка обвинила малознакомого Р. в изнасиловании.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все