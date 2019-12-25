Петербурженка обвинила своего знакомого в изнасиловании

Правоохранителям 29-летняя пострадавшая рассказала, что 20 ноября около 20:00 в квартире на проспекте Энгельса её изнасиловал малознакомый 36-летний Р.

Врач из Сестрорецка обвинила малознакомого Р. в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

Правоохранителям 29-летняя пострадавшая рассказала, что 20 ноября около 20:00 в квартире на проспекте Энгельса её изнасиловал малознакомый 36-летний Р.

В указанной квартире 22 ноября подозреваемый был задержан. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), помещен в СПСЗЛ.

Ранее в Петербурге посетительница бара обвинила бармена в изнасиловании.

Фото: Piter.tv