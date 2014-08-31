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Седьмой корпус "Ленэкспо" прекращает свою работу как коронавирусный госпиталь
Сегодня, 13:18
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Седьмой корпус "Ленэкспо" прекращает свою работу как коронавирусный госпиталь

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В Петербурге снижается число госпитализаций.

Седьмой павильон "Ленэкспо" завершает свою работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению 30 ноября.

Помещение законсервируют. Завтра в нем пройдет заключительная дезинфекция. Вывести павильон из работы удалось благодаря снижению заболеваемости. 

За все время в седьмом корпусе пролечили 6356 пациентов с коронавирусом. 603 из них были доставлены в Госпиталь во время "четвертой" волны.

На данный момент принимать пациентов продолжает пятый корпус. В нем находятся 120 пациентов, 9 — в реанимации. 

Всего в Петербурге свободны 2220 коронавирусных коек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге суточное число заболевших COVID-19 вновь превысило 2 тысячи человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирусные койки, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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