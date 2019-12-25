В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 вновь превысило 2 тысячи человек

За сутки ковидом заболели 2 181 человек.

Петербург по-прежнему остается на третьем месте по суточному числу заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 181 человек, выздоровели – 926 петербуржцев и 66 человек не победили инфекцию.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 785 169 человек, победили вирус 723 415 горожан и 26 135 человек скончался из-за коронавируса.

В городе сохраняются высокие темпы вакцинации. В выходные в Петербурге вакцинировались от коронавируса 29 608 человек. Губернатор Александр Беглов призывает горожан прививаться, чтобы не вводить в городе дополнительные ограничения и провести новогодние мероприятия в очном формате.

Фото: Piter.TV