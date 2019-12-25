В выходные привились от коронавируса почти 30 тысяч петербуржцев

Доля вакцинированного взрослого населения в городе составляет более 54%.

В выходные в Петербурге вакцинировались от коронавируса 29 608 человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В субботу первым компонентом вакцины привились 8 876 человек. Всего выполнено 17 796 инъекций. В воскресенье первично вакцинировались 7 045 человек. Всего сделано 11 812 инъекций.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призывает горожан прививаться, чтобы не вводить в городе дополнительные ограничения и провести новогодние мероприятия в очном формате. Ранее в Смольном сообщили, что программа новогодних праздников включает более 500 мероприятий. В зависимости от эпидемиологической ситуации и количества привитых горожан они будут проводиться в очном режиме или онлайн.

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