Новогодние ограничения в Петербурге разрабатываются с учетом возможного ухудшения эпидситуации

Основные меры противодействия пандемии сохраняются в городе до 31 января.

Режим ограничений, которые будут действовать в Петербурге в период новогодних праздников, разрабатывается с учетом возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

По словам градоначальника, в этом году есть хорошие шансы провести зимние каникулы намного лучше, чем в прошлом, поскольку накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам. При этом основные меры противодействия пандемии будут действовать в городе до 31 января. Чтобы не вводились дополнительные ограничения, Беглов призывает горожан прививаться.

Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники. Уверен он

В Смольном сообщили, что программа новогодних праздников включает более 500 мероприятий. В зависимости от эпидситуации и количества привитых горожан они будут проводиться в очном режиме или онлайн.

Ранее мы писали, что рестораны переезжают из центра Петербурга на окраины из-за пандемии.

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