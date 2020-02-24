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Новогодние ограничения в Петербурге разрабатываются с учетом возможного ухудшения эпидситуации
Сегодня, 7:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Новогодние ограничения в Петербурге разрабатываются с учетом возможного ухудшения эпидситуации

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Основные меры противодействия пандемии сохраняются в городе до 31 января.

Режим ограничений, которые будут действовать в Петербурге в период новогодних праздников, разрабатывается с учетом возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

По словам градоначальника, в этом году есть хорошие шансы провести зимние каникулы намного лучше, чем в прошлом, поскольку накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам. При этом основные меры противодействия пандемии будут действовать в городе до 31 января. Чтобы не вводились дополнительные ограничения, Беглов призывает горожан прививаться.

Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники.

Уверен он

В Смольном сообщили, что программа новогодних праздников включает более 500 мероприятий. В зависимости от эпидситуации и количества привитых горожан они будут проводиться в очном режиме или онлайн.

Ранее мы писали, что рестораны переезжают из центра Петербурга на окраины из-за пандемии.

Фото: pexels.com

Теги: александр беглов, новый год, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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