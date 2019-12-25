Рестораны переезжают из центра Петербурга на окраины из-за пандемии

В первую очередь это связано с переходом большинства горожан на удаленную работу.

Пандемия подтолкнула рестораторов к переезду из центра Петербурга в спальные районы. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В первую очередь это связано с переходом большинства горожан на удаленную работу. Жители Петербурга стали проводить больше времени в своих квартирах на окраинах, поэтому значительно снизился спрос на общепит в центре города. Многие предпочитают ходить в рестораны поближе к дому.

Однако главным преимуществом переезда ресторанов в спальные районы оказались низкие арендные ставки. Снимать помещения на окраинах проще и дешевле.

Среди недостатков – неравномерный поток гостей. Чаще всего заведения пустуют в будние дни, однако посетителей становится больше к концу недели. Кроме того, жители окраин не очень ценят разнообразное меню. Обычно здесь заказывают простую непритязательную пищу на каждый день. На более изысканные блюда нет спроса.

Средний чек пропорционален удаленности от центра города. Чем дальше находится заведение, тем ниже цены. Например, в Купчино, Мурино или Дыбенко средний чек составляет 800-900 рублей. Повышать расценки нерентабельно. Больше всего в спальных районах востребованы семейные кафе, рассчитанные на людей со средним уровнем достатка.

Ранее мы писали, что введение QR-кодов в петербургских кафе и магазинах перенесли на 27 декабря.

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