Петербуржцы смогут заработать в Новый год до 100 тыс рублей

Цена сдачи жилья в новогодние праздники традиционно увеличивается.

В редакции "Петербург2" рассказали, каким образом жители Санкт-Петербурга могут заработать до 100 тыс рублей в период празднования Нового года и Рождества. Способ заключается в сдаче жилплощади для туристов, поток которых традиционно увеличивается в период новогодних праздников.

Нередко гости Северной столицы отказываются от заселения в гостиницы, и этим пользуются арендаторы жилья в городе. Так, по данным платформ онлайн-бронирования, средняя стоимость сдачи квартиры во время празднования Нового года составляет 5,5 тыс рублей в день.

Таким образом, предоставление жилплощади, например, с 25 декабря по 7 января может принести предприимчивым петербуржцам около 77 тыс рублей. Значительно больше арендаторы смогут заработать, если жилье находится в центре Петербурга или располагает другими комфортабельными условиями.

Сдача загородной жилплощади расценивается на сервисах онлайн-бронирования еще выше. Так, стоимость аренды жилья за чертой города может колебаться от 20 до 200 тыс за сутки. И это далеко не максимальные значения, поскольку цена съема жилья поднимается тем выше, чем ближе становится Новый год и чем меньше остается рахличных вариантов.

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Фото: Piter.TV