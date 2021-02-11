Петербуржцам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее

В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как правильно составить список покупок к Новому году и приобрести необходимые продукты заранее, сэкономив время и деньги.
Для начала необходимо составить подробный список блюд: горячее, салаты, закуски, десерты и напитки. Затем определить, какие ингредиенты понадобятся для каждого блюда. Это поможет избежать лишних трат и ненужных покупок.
Что можно купить заранее?
– Консервы: зелёный горошек, кукуруза, оливки, маслины и другие консервированные овощи. Они долго хранятся и не занимают место в холодильнике.
– Напитки: пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское и вода.
– Бакалея: растительное масло, мука, сахар, соль, крупы и специи.
– Деликатесы: сырокопченая колбаса, рыба, икра. Обратите внимание на сроки годности и качество упаковки.
– Яйца. Этот универсальный продукт пригодится для приготовления салатов, закусок и выпечки. Свежие яйца могут храниться до месяца.
– Шоколадные конфеты, замороженное мясо и рыба.
Ближе к празднику уже можно купить овощи, фрукты, зелень, сыры, ветчину и варёные колбасы.
Ранее стало известно, что большинство петербуржцев вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год.
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Фото: unsplash
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