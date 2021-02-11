Петербуржцам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее

Для начала необходимо составить подробный список блюд

В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как правильно составить список покупок к Новому году и приобрести необходимые продукты заранее, сэкономив время и деньги.

Для начала необходимо составить подробный список блюд: горячее, салаты, закуски, десерты и напитки. Затем определить, какие ингредиенты понадобятся для каждого блюда. Это поможет избежать лишних трат и ненужных покупок.

Что можно купить заранее?

– Консервы: зелёный горошек, кукуруза, оливки, маслины и другие консервированные овощи. Они долго хранятся и не занимают место в холодильнике.

– Напитки: пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское и вода.

– Бакалея: растительное масло, мука, сахар, соль, крупы и специи.

– Деликатесы: сырокопченая колбаса, рыба, икра. Обратите внимание на сроки годности и качество упаковки.

– Яйца. Этот универсальный продукт пригодится для приготовления салатов, закусок и выпечки. Свежие яйца могут храниться до месяца.

– Шоколадные конфеты, замороженное мясо и рыба.

Ближе к празднику уже можно купить овощи, фрукты, зелень, сыры, ветчину и варёные колбасы.

Ранее стало известно, что большинство петербуржцев вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год.

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Фото: unsplash