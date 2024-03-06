С начала года петербуржцы сдали на вокзалах почти 2 тонны старой одежды

Вещи отправляются в специальный центр для сортировки.

В период с января по май 2025 года пассажиры петербургских вокзалов сдали через экобоксы около 2 тонн старой одежды и текстиля. Об этом сообщили в ОЖД 20 июня.

Московский вокзал принял 426 килограммов, Ладожский – 389, Балтийский – 356, Финляндский – 222 килограмма, а Витебский – 548 килограммов. Вещи отправляются в специальный центр для сортировки, а одежду в хорошем состоянии могут использовать повторно. Остальное передается передается на переработку.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае тактовые маршруты перевезли 3,3 млн пассажиров из Петербурга.

Фото: пресс-служба ОЖД