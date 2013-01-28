В мае тактовые маршруты перевезли 3,3 млн пассажиров из Петербурга

Показатель соответствует уровню аналогичного периода 2024 года.

В мае из Петербурга тактовые маршруты перевезли 3,3 млн пассажиров. Об этом сообщили в ОЖД 20 июня.

Отмечается, что показатель соответствует уровню аналогичного периода 2024 года. От Витебского вокзала до станции Павловск перевезено 1,3 млн человек (+2,6%), от Балтийского вокзала до Ораниенбаума – 1,1 млн пассажиров (+5,6%), а до Красного Села – 224,4 тыс. человек (-1,5%).

С Финляндского вокзала до Мельничного Ручья проехали 516,8 тыс. пассажиров (-3,6%), до Сестрорецка – 217,3 тыс. человек (-0,7%).

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерск 11 июня запустят дополнительную пару поездов.

Фото: пресс-служба ОЖД