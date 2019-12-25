В Приозерск 11 июня запустят дополнительную пару поездов

Сегодня, 11 июня, назначена дополнительная пара поездов по маршруту Финляндский вокзал — Приозерск — Финляндский вокзал. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
11 июня дополнительно назначаются:
– №6591 Финляндский вокзал 19:01 – Приозерск 22:01
– №6592 Приозерск 22:12 – Финляндский вокзал 00:58.
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Фото: Telegram/ АО "СЗППК"
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