В Приозерск 11 июня запустят дополнительную пару поездов

Сегодня, 11 июня, назначена дополнительная пара поездов по маршруту Финляндский вокзал — Приозерск — Финляндский вокзал. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

11 июня дополнительно назначаются:

– №6591 Финляндский вокзал 19:01 – Приозерск 22:01

– №6592 Приозерск 22:12 – Финляндский вокзал 00:58.

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Фото: Telegram/ АО "СЗППК"