Петербуржцы сдали 3,8 тонны старой одежды через экобоксы на вокзалах
Сегодня, 12:57
162
Текстиль отправляют в специальный центр сортировки.

Петербургские вокзалы собрали 3,8 тонны старой одежды и текстиля через экобоксы с начала года. Об этом сообщили 8 декабря в ОЖД. 

На Московском вокзале сдали 926 килограммов вещей, на Ладожском – 768 килограммов, на Балтийском – 759 килограммов. Финляндский вокзал собрал 513 килограммов одежды, а Витебский – 876 килограммов. Текстиль отправляют в специальный центр сортировки. Одежду в хорошем состоянии перераспределяют на повторное использование, оставшееся перерабатывается. 

Ранее мы рассказывали о том, что жители Ленобласти собрали более 5 тонн текстильных изделий за первый месяц работы экологического проекта. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: вокзалы, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

