Щит "Надежда" начал работу в плановом режиме на "зеленой" линии петербургского метро

Щит диаметром 10,56 метров и весом 1600 тонн пройдет расстояние в 4600 метров.

Щит "Надежда" приступил к прокладке двухпутного тоннеля для продолжения "зеленой" линии метро Санкт-Петербурга. Работы стартовали после успешного тестового запуска в июне 2023 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Тоннель соединит станции "Беговая", "Богатырская", "Каменка" и далее продлится до демонтажной камеры. В июле 2024 года проект получил одобрение от ФАУ "Главгосэкспертиза России", что позволило приступить к полноценным строительным работам.

Щит диаметром 10,56 метров и весом 1600 тонн пройдет расстояние в 4600 метров. В будущем станция "Каменка" станет пересадочной на станцию "Шуваловский проспект", соединяя "зеленую" линию с "фиолетовой" (Фрунзенско-Приморской линией).

Фото: Piter.tv