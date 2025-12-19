Щит "Надежда" готовят к выходу со станции "Каменка"

Строительство станции ведётся по прогрессивной технологии Top-Down ("сверху вниз"), предусматривающей поэтапное укрепление конструкций, что обеспечивает надежность и безопасность процесса возведения подземных сооружений.

Работы по возведению новой станции метрополитена "Каменка" на зеленой ветке продолжаются в Петербурге. Как информирует Telegram-канал "Подземник" на строительной площадке напротив дома № 50 по Комендантскому проспекту возводится особая стена в грунте, необходимая для защиты будущего сооружения от проникновения влаги и разрушения почвы. Подобные конструкции сооружаются и на противоположной стороне проспекта, где развернута вторая площадка строительства.

Недавно завершилась установка важнейшей стенки, сквозь которую скоро начнет проходку гигантский механизированный щит "Надежда".

Строительство станции ведётся по прогрессивной технологии Top-Down ("сверху вниз"), предусматривающей поэтапное укрепление конструкций, что обеспечивает надежность и безопасность процесса возведения подземных сооружений. После формирования котлована начнется монтаж монолитных бетонных перекрытий.

Вскоре можно ожидать впечатляющего зрелища — начало продвижения мощной бурильной машины к нижним уровням будущей станции. Строительство проходит подобно сборке сложного конструктора или головоломки.

Фото: Telegram / Подземник