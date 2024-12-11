  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец, у которого нет телевизора, получил счета с оплатой за ТВ
Сегодня, 14:50
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец, у которого нет телевизора, получил счета с оплатой за ТВ

0 0

Фактическое устранение нарушений контролируется.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела по обращению проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 10 февраля. 

В квитанцию одного из жителей дома 38к1 по Толубеевскому проезду без его ведома включена услуга кабельного телевидения. При этом, по словам заявителя, в его квартире нет ТВ. 

Прокурор Выборгского района города внес представление в адрес провайдера, потребовав исключить из документов услугу. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что компания заплатит более 1,3 млн рублей за загрязнение почвы под Всеволожском. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура петербурга, толубеевский проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии