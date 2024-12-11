Петербуржец, у которого нет телевизора, получил счета с оплатой за ТВ

Фактическое устранение нарушений контролируется.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела по обращению проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 10 февраля.

В квитанцию одного из жителей дома 38к1 по Толубеевскому проезду без его ведома включена услуга кабельного телевидения. При этом, по словам заявителя, в его квартире нет ТВ.

Прокурор Выборгского района города внес представление в адрес провайдера, потребовав исключить из документов услугу. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что компания заплатит более 1,3 млн рублей за загрязнение почвы под Всеволожском.

Фото: Piter.TV