Компания заплатит более 1,3 млн рублей за загрязнение почвы под Всеволожском

Установлено, что на земельном участке в собственности фирмы было допущено химическое загрязнение.

Природоохранная прокуратура добилась взыскания ущерба с компании, загрязнившей почву во Всеволожском районе. ООО "Плутон-Васкелово" нарушило природоохранное законодательство при обращении с отходами, сообщает Telegram-канал прокуратуры Ленинградской области.

Компания допустила загрязнение земельного участка химическими веществами и отходами. Причинённый ущерб был оценён прокуратурой в 1 389 687 рублей.

Решением суда с ООО "Плутон-Васкелово" в пользу бюджета Всеволожского муниципального района взыскана указанная сумма. Кроме того, на компанию возложена обязанность по рекультивации загрязненной части земельного участка. Решением Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ранее Piter.TV сообщал, что инспекторы Эконадзора обнаружили нелегальную свалку отходов в Ломоносовском районе Ленобласти.

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