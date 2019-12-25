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Организаторы нелегальной свалки в Мурино заплатят штраф в размере 79 миллионов рублей
Сегодня, 13:21
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Организаторы нелегальной свалки в Мурино заплатят штраф в размере 79 миллионов рублей

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Суд обязал арендаторов земли компенсировать нанесенный природе ущерб по иску Эконадзора.

Представители Госэконадзора, подавшие иск против арендатора земельного участка в Мурино, устроившего на арендованной территории свалку строительных отходов, выиграли суд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Арбитражный суд обязал юридическое лицо выплатить 79 миллионов рублей компенсации за нанесенный природе ущерб и добавил к этой сумме 200 000 рублей государственной пошлины. 

С исковым заявлением комитет по экологическому надзору Ленобласти обратился около полугода назад, когда в ходе рейдовых проверок было установлено, что взятая в аренду для ведения сельского хозяйства земля используется для хранения строительного мусора - в том числе, полиэтилена, лакокрасочных материалов, грунтов, обрезков кабеля. Общий объем отходов составил более 18,5 тысяч кубометров. 

Представители Госэконадзора провели экспертизы, согласно которым подтвердилось сильное загрязнение воды и почвы, а также нанесенный флоре и фауне ущерб. Арендатор предпринял попытку сжечь отходы во время рейдов инспекторов, однако теперь ему предстоит не только оплатить причиненный ущерб, но и собрать весь мусор на территории и вывезти его на предназначенный для этой цели полигон. 

Ранее Гатчинский суд обязал СНТ района оборудовать места для выноса мусора. 

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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