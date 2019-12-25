Гатчинский суд обязал СНТ района оборудовать места для выноса мусора

Решение мусорного вопроса в садоводствах Гатчинского района произошло по требованию прокуратуры.

Гатчинский городской суд по иску прокуратуры Ленинградской области обязал более сорока садоводств обустроить на территории СНТ места для выноса и вывоза мусора: поставить на площадке специальные контейнеры и заключить договор с одним из региональных операторов на оказание услуг по вывозу и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Ранее представители прокуратуры отметили, что в некоторых садоводствах нарушаются требования законодательства в области обращения с отходами; СНТ отказывались устанавливать контейнеры и подключать организации для обслуживания мусорных площадок. В итоге прокуратура направила с Гатчинский суд 46 исковых заявлений, которые были удовлетворены.

Ранее собственник земельного участка рядом с Новогорелово, на котором существовала незаконная свалка строительных отходов, начал вывоз мусора с участка после запрета суда на любые сделки с этой землей до ликвидации свалки.

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