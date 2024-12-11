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Найденный среди отходов щенок помогает операторам вывоза мусора в Славянке

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Чистота города под надежной охраной.

Вот уже 2 месяца сотрудник "Первого Спецтранса" выходит на смену в микрорайоне Славянка со своим новым и верным другом. Найденный среди мусора щенок выезжает на работу вместе с хозяином Михаилом и помогает тому блюсти чистоту на улицах Петербурга.

Наши коллеги, водители и грузчики, трудятся семь дней в неделю с раннего утра и до позднего вечера. В одном из автомобилей, которые обслуживают микрорайон Славянку, уже второй месяц работает Фред.

Telegram-канал "СПЕЦЫ по отходам"

Ранее мы рассказывали, что в Гатчинском районе Ленобласти готовится к открытию первый в России экопромышленный парк.

Видео: Telegram / СПЕЦЫ по отходам

Теги: вывоз мусора, первый спецртранс, славянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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