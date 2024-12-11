Найденный среди отходов щенок помогает операторам вывоза мусора в Славянке

Чистота города под надежной охраной.

Вот уже 2 месяца сотрудник "Первого Спецтранса" выходит на смену в микрорайоне Славянка со своим новым и верным другом. Найденный среди мусора щенок выезжает на работу вместе с хозяином Михаилом и помогает тому блюсти чистоту на улицах Петербурга.

Наши коллеги, водители и грузчики, трудятся семь дней в неделю с раннего утра и до позднего вечера. В одном из автомобилей, которые обслуживают микрорайон Славянку, уже второй месяц работает Фред. Telegram-канал "СПЕЦЫ по отходам"

Ранее мы рассказывали, что в Гатчинском районе Ленобласти готовится к открытию первый в России экопромышленный парк.

Видео: Telegram / СПЕЦЫ по отходам