Первый в стране экопромпарк готовится к открытию под Гатчиной

Готовность производственной площадки – 70%.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу главой "Российского экологического оператора" и сообщил, что первый в России экпромышленный парк уже скоро будет готов к открытию, – следует из его сообщения в Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что производственная площадка экопромпарка производственного комплекса в Гатчинском районе завершена на 70%, а научно-технический центр предприятия – на 80%. Первые резиденты уже оформили участие в проекте, новые – на подходе.

Со вводом предприятия, запланированного на лето 2025, регион досрочно достигнет показателей по нацпроекту "Экологическое благополучие". Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти у нарушителей за незаконное захоронение отходов изъяли бульдозер. Это уже десятый по счету случай в Ломоносовском районе.

Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Схема здания: ППК "РЭО"