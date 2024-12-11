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Первый в стране экопромпарк готовится к открытию под Гатчиной
Сегодня, 18:00
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Первый в стране экопромпарк готовится к открытию под Гатчиной

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Готовность производственной площадки – 70%.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу главой "Российского экологического оператора" и сообщил, что первый в России экпромышленный парк уже скоро будет готов к открытию, – следует из его сообщения в Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что производственная площадка экопромпарка производственного комплекса в Гатчинском районе завершена на 70%, а научно-технический центр предприятия – на 80%. Первые резиденты уже оформили участие в проекте, новые – на подходе.

Со вводом предприятия, запланированного на лето 2025, регион досрочно достигнет показателей по нацпроекту "Экологическое благополучие".

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Схема здания: ППК "РЭО"

Теги: гатчинский район, нацпроект экологическое благополучие, экопромышленный парк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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