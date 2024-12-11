Первый в стране экопромпарк готовится к открытию под Гатчиной

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу главой "Российского экологического оператора" и сообщил, что первый в России экпромышленный парк уже скоро будет готов к открытию, – следует из его сообщения в Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что производственная площадка экопромпарка производственного комплекса в Гатчинском районе завершена на 70%, а научно-технический центр предприятия – на 80%. Первые резиденты уже оформили участие в проекте, новые – на подходе.
Со вводом предприятия, запланированного на лето 2025, регион досрочно достигнет показателей по нацпроекту "Экологическое благополучие".
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти у нарушителей за незаконное захоронение отходов изъяли бульдозер. Это уже десятый по счету случай в Ломоносовском районе.
Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
Схема здания: ППК "РЭО"
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